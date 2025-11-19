Masacre en la Penitenciaría del Litoral habría dejado 10 presos muertos este miércoles 19

En siete pabellones se habría reportado la presencia de preso muertos en el complejo penitenciario de Guayaquil este miércoles 19 de noviembre del 2025.

Según información preliminar 10 personas privadas de la libertad fueron hallados muertos en la Penitenciaría del Litoral. La Policía aún investiga las posibles causas de muerte.

Las víctimas tendrían entre 19 y 49 años y estaban alojadas en los pabellones 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

Traslado de presos

En horas de la tarde del martes un operativo ejecutado entre la Policía Nacional y fuerzas militares trasladó a más de 80 presos desde la cárcel del Machala hasta el complejo penitenciario de Guayaquil, tras una masacre que dejó una veintena de presos fallecidos, los primeros días de noviembre.

El Ejército y la Policía de Ecuador movieron este martes a 87 reclusos que estaban en la cárcel de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, donde el pasado 9 de noviembre hubo 31 asesinatos, hacia una prisión de la ciudad de Guayaquil.

En desarrollo...