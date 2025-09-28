Dos muertos y siete heridos en un ataque armado en licorería de Santo Domingo

Militares realizan operativos en locales de Santo Domingo por la ola de violencia

Un nuevo hecho violento se registró en Santo Domingo. Armados irrumpieron, la noche del sábado 27 de septiembre del 2025, en una licorería, donde también funcionaba un billar.

El hecho violento ocurrió en el local del centro de la ciudad. Según la versión de los testigos, los atacantes llegaron en una camioneta y dos motocicletas. Con fusiles realizaron varios disparos.

Quienes se encontraban en la acera consiguieron ingresar al local y cerraron la puerta, pero los armados continuaron disparando. Producto del ataque armado, dos personas murieron y otras siete resultaron heridas.

Los fallecidos son dos hombres de 20 y 50 años de edad. Mientras que entre los heridos se encuentra una empleada del local, un deportista, un mecánico y un estudiante.

Este el tercer atentado en un local de estas características en la ciudad de Santo Domingo. El primero ocurrió el 17 de agosto donde siete personas murieron en un billar de la zona rosa de la ciudad.

La segunda masacre se reportó el 12 de septiembre en un bar ubicado en la cooperativa Nuevo Amanecer. En este hecho violento también murieron siete personas.