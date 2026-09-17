Asesinan a balazos a juez Ramón Abad de El Triunfo durante persecución en La Troncal

La Policía investiga el ataque, ocurrido mientras el funcionario se movilizaba en su vehículo

El juez Ramón Darío Abad Gallardo, de la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo, fue asesinado este jueves 17 de septiembre de 2026 en el cantón La Troncal, Cañar.

El hecho ocurrió aproximadamente entre las 08:45 y 09:00, en el sector conocido como 19 de Junio.

Según información preliminar de la Policía Nacional, hombres armados que se movilizaban en motocicletas habrían seguido al juez desde El Triunfo, Guayas, antes de disparar contra el vehículo en el que viajaba.

Abad Gallardo recibió varios impactos de proyectil durante el ataque. Tras los disparos, el automóvil en el que se movilizaba perdió el control y terminó chocando contra una vivienda del sector.

Atacantes habrían utilizado un arma larga

Testigos citados por medios locales señalaron que los atacantes habrían utilizado un arma larga.

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que, después del choque, los agresores se acercaron nuevamente al vehículo donde se encontraba el juez y posteriormente huyeron del sitio.

La escena fue intervenida por personal de Criminalística, Dinased y Fiscalía General del Estado, que realizó el levantamiento del cadáver y recogió evidencias para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer la identidad de los responsables.

Al menos 15 indicios balísticos

Los primeros reportes sobre la escena señalaron la presencia de al menos 15 indicios balísticos.

Estos elementos forman parte de las evidencias que deberán ser analizadas durante la investigación del asesinato.

Consejo de la Judicatura condenó el asesinato

El Consejo de la Judicatura confirmó la muerte del juez y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros.

La institución rechazó el ataque y señaló que presentó ante la Fiscalía la denuncia correspondiente.

Además, el Consejo de la Judicatura informó que dispuso medidas administrativas para resguardar a los funcionarios de la Unidad Judicial de El Triunfo y garantizar que los servicios de justicia continúen funcionando.Investigación busca identificar a los responsables