Encuentran cuerpo en la laguna Toreadora, en el Parque Nacional Cajas

El cuerpo sin vida de un hombre fue recuperado este miércoles 17 de junio de 2026 en la laguna Toreadora, ubicada en el Parque Nacional Cajas, en Cuenca.

La búsqueda se realizaba desde hace varios días luego de que la persona fuera reportada como desaparecida el pasado 4 de junio.

Un operativo complejo tras 13 días de búsqueda

Las labores de rastreo estuvieron a cargo de personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que desplegó equipos especializados y su Unidad de Drones para recorrer la zona.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional y guardaparques vinculados a la empresa municipal de agua de la capital azuaya.

Tras varios días de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo en las aguas de la laguna Toreadora, uno de los principales atractivos naturales del Parque Nacional Cajas.

Labores forenses en curso

Una vez realizada la recuperación, los rescatistas coordinaron el procedimiento con las autoridades competentes.

El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes para el desarrollo de los trámites legales y las diligencias de identificación e investigación.

Hasta el momento no se han informado detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre los resultados preliminares de las pericias que se realizarán en el caso.