Noboa envía condolencias tras asesinato de funcionario del Hospital Teodoro Maldonado
Carlos Maruri, jefe de operaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, fue asesinado con varios disparos en su vehículo.
El presidente Daniel Noboa se pronunció por el ataque armado contra un funcionario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
04 mar 2026 - 08:50
El presidente Daniel Noboa envió un mensaje de condolencias tras el asesinato de Carlos Maruri Torres, responsable de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.
Noboa escribió un corto mensaje en sus redes sociales este miércoles 4 de marzo de 2026, en el que asegura que Maruri fue "víctima de los cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado".
Maruri fue asesinado el martes mientras circulaba en su vehículo de color blanco. Con decenas de disparos hombres desconocidos acabaron con su vida.
De acuerdo con Noboa, Maruri "se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza".
El hombre de 45 años se desempeñaba como jefe de operaciones del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero no hay información que apunte a que recibió amenazas antes de este hecho.
"Así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse", escribió Noboa.
