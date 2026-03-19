Desalojan militares en Los Ríos: 'Mi rechazo a la Cámara de Comercio', dice Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó el desalojo de militares que se encontraban en el Recinto Ferial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, este jueves 19 de marzo del 2026.

El Mandatario recalcó que las Fuerzas Armadas "cumplen su misión, respaldadas por su Presidente" y criticó la decisión de la Prefectura de Los Ríos y de la Cámara de Comercio de Quevedo de expulsarlas.