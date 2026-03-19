Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Desalojan militares en Los Ríos: 'Mi rechazo a la Cámara de Comercio', dice Noboa

Los militares que se encontraban en el Recinto Ferial de Quevedo fueron desalojados por personal de la Prefectura. 

Militares fueron desalojados del Recinto ferial en Los Ríos.

Captura de Pantalla

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

19 mar 2026 - 13:42

Unirse a Whatsapp

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó el desalojo de militares que se encontraban en el Recinto Ferial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, este jueves 19 de marzo del 2026. 

El Mandatario recalcó que las Fuerzas Armadas "cumplen su misión, respaldadas por su Presidente" y criticó la decisión de la Prefectura de Los Ríos y de la Cámara de Comercio de Quevedo de expulsarlas. 

Te puede interesar