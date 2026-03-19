Militares vinculados a muerte en Milagro actuaban fuera de su jurisdicción, según Ejército

Militares involucrados en la muerte de un joven operaban fuera de su jurisdicción, según el Ejército.

Militares involucrados en la muerte de un joven en Milagro actuaban fuera de su jurisdicción, según indicó el Ejército Ecuatoriano a través de un comunicado difundido la noche del miércoles 18 de marzo de 2026.

Según el Ejército, se conoce "de manera preliminar que personal militar se encontraba desarrollando operaciones en el ámbito interno fuera de su jurisdicción".

Además, la institución añadió que los uniformados actuaron "sin el conocimiento ni la autorización del escalón superior correspondiente". Sin embargo, esto aún se investiga.

En el texto, el Ejército agregó que mantiene apertura para colaborar con la Fiscalía, que ya investiga la muerte del joven en la provincia de Guayas.

La Fiscalía General del Estado abrió el 17 de marzo, de oficio, una investigación previa por la muerte de un hombre durante un procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en el cantón Milagro.

Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido sometida a agresiones físicas y, presuntamente, electrocutada por personal uniformado.