'Nos rescatan de las oscuras ideologías'; Noboa ratifica respaldo a las FF.AA.

Daniel Noboa fue condecorado al Mérito Militar 'Vencedores de Tarqui', en el grado de Gran Cruz y el Botón de Mando

El presidente Daniel Noboa ratificó, este viernes 27 de febrero de 2026, el apoyo a las Fuerzas Armadas (FF.AA), durante la ceremonia conmemorativa por los 197 años de la Batalla de Tarqui, fecha en la que se celebra el Día del Ejército, del Civismo y de la Unidad Nacional.

Durante el acto castrense, que se desarrolló en la Escuela Superior Militar 'Eloy Alfaro' en Parcayacu, el Mandatario recibió la Condecoración al Mérito Militar 'Vencedores de Tarqui, en el grado de Gran Cruz, así como el Botón de Mando.

Según el Ejército, Noboa fue condecorado para "reconocer su permanente apoyo al fortalecimiento de la defensa nacional y a su gestión orientada a garantizar la paz y la seguridad del pueblo ecuatoriano".

En la ceremonia, el Presidente dijo que los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas rescatan al país "de las garras del terrorismo y de las oscuras ideologías que quisieron someternos"

"Hemos tomado las riendas del país para corregir los errores del pasado. Le declaramos la guerra al terrorismo y golpeamos con decisión al narcotráfico, trata de personas y minería ilegal", señaló Noboa

El Presidente sostuvo que el respaldo a las Fuerzas Armadas es “absoluto” y afirmó que no permitirá que se empañe su imagen ni que se desconozca su labor, tanto en operaciones de seguridad como en tareas de apoyo ante desastres naturales.

Asimismo, anunció que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades operativas de la institución con la incorporación de armamento, equipos modernos y vehículos de última tecnología, además de impulsar una formación profesional de élite para enfrentar nuevas amenazas.

“El honor no tiene precio, no se compra ni se vende. Se gana con lealtad, disciplina y sacrificio”, añadió Noboa durante su discurso, mientras se dirigía a las tropas.