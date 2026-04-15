Despachador enfrenta a asaltante y lo rocía con gasolina en Quito

Todo ocurrió en una gasolinera de la capital, cuando dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos sacó un arma de fuego para intentar robar dinero y un celular.

En ese momento, el despachador tomó una decisión arriesgada: abrió la manguera y roció combustible directamente al asaltante, sorprendiendo al delincuente que lo apuntaba.

El asalto se frustró

Las imágenes muestran que, pese a tener el arma, el atacante no llegó a disparar. La reacción del trabajador generó confusión y obligó a los dos sospechosos a retirarse rápidamente.

Ambos huyeron en la motocicleta en la que habían llegado, dejando el robo frustrado y sin personas heridas en el lugar.

El hecho generó impacto en redes sociales por la forma en la que se evitó el delito, aunque también abre el debate sobre los riesgos que enfrentan trabajadores en este tipo de situaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de los sospechosos, mientras el video sigue circulando como evidencia del intento de robo.

Policía ejecuta controles

La Policía Naciona ejecutó en el circuito del Universitario en Quito, un operativo antidelincuencial enfocado en el control y registro a motocicletas y personas, con la finalidad de evitar hechos delictivos en el sector.