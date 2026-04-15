Frickson Erazo, ganador de MCC, planea hacer un libro para enaltecer la cocina esmeraldeña

El exfutbolista ecuatoriano Frickson Erazo se consagró como ganador de MasterChef Celebrity Ecuador en su tercera temporada, cuya final se emitió este 14 de abril de 2026 por Teleamazonas.

Más allá del título, el esmeraldeño dejó claro que su participación tuvo un objetivo mayor: visibilizar la riqueza de la cocina tradicional de Esmeraldas.

“Más que obtener un trofeo, se cumplió la misión de enarbolar la gastronomía esmeraldeña, que es ancestral”, expresó este miércoles 15 de abril en el espacio de Entrevistas de 24 Horas.

Tras su triunfo en Masterchef, Erazo proyecta llevar este impulso más allá de la televisión. Entre sus principales objetivos está la creación de un libro que reúna saberes y recetas tradicionales de su provincia.

“La idea es trabajar con las personas que han aportado a la cocina tradicional esmeraldeña para tener un gran libro donde la gente vea lo que tenemos como potencial gastronómico”, indicó.

El exseleccionado también considera que la cocina ecuatoriana tiene el nivel para competir con referentes regionales como la peruana, aunque reconoce que ha faltado promoción. En ese sentido, plantea generar más espacios de difusión, como publicaciones, talleres y masterclass.

"La cocina ecuatoriana tranquilamente puede estar igual o mejor que la cocina peruana, sin embargo, no se ha podido tener un buen marketing publicitario sobre nuestra cocina", dijo el ganador.

"No existió mejor escenario posible para poder mostrar nuestra cocina que es parte también de nuestra cultura. Esmeraldas tiene demasiados elementos que aportar a nuestro país y lo ha hecho no solo en lo deportivo sino también en lo gastronómico, cultural, en el turismo", indicó Frickson Erazo.

"En la final de Materchef quería mostrar justamente lo que Esmeraldas tiene para aportar a través de la gastronomía", añadió.

Gremio recordó el gol de Frickson Erazo

En la final, Erazo presentó un menú de tres tiempos inspirado en sus raíces. La entrada fue una uña de cangrejo apanada con maduro y miel de chipotle ahumada para representar el manglar esmeraldeño.

Como plato fuerte, sorprendió con un ensumacao del Pacífico en versión fusión, con langosta, mariscos, coco, maní y jengibre.

El postre llegó con una panna cotta de maracuyá acompañada de falso caviar de panela, limoncillo, cardamomo, gelificación de açaí y crumble de coco.

El ahora campeón aseguró que cada preparación fue pensada desde la identidad cultural de Esmeraldas. “Le puse los nombres a los platos pensando en la ancestralidad y en lo que geográficamente tiene nuestra provincia”, señaló.