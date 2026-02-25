Empresas privadas podrán acceder a reducción del Impuesto a la Renta con entrega de casas

El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 25 de febrero que las empresas privadas podrán redudir su Impuesto a la Renta hasta un 30%, con la entrega de casa en Ecuador.

El anuncio se hizo en el marco de la inauguración del proyecto habitacional El Guabo, en la provincia de El Oro.

La Presidencia señaló que esta medida se apega a una estrategia integral que suma participantes de varias entidades como ministerios, empresas públicas y empresas privadas.

Con la medida se impulsará incentivos tributarios orientados a reducir el déficit habitacional en la población mediante el trabajo conjunto entre los sectores público-privado.

Tras el anuncio se impulsará reformas legales para que las empresas puedan deducir hasta el 30% de su Impuesto a la Renta mediante la entrega de viviendas de interés social, que serán destinadas a la población más pobre.

El objetivo es disminuir la brecha de vivienda que impide que las familias más vulnerables tengan acceso a un techo. “La gente no puede esperar, la gente necesita su casa ahora”, dijo Noboa.