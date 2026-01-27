Noboa señala a Colombia detrás del narcotráfico en Ecuador; se pronuncia tras la captura de alias 'Viche'

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció tras la detención de alias 'Viche', cabecilla de Los Lobos, en Quito.

El presidente Daniel Noboa se pronunció este martes 27 de enero del 2026 tras la captura de alias ‘Viche’ cabecilla del grupo delictivo organizado Los Lobos, en Quito, la tarde del lunes 26.

Según Noboa, la reciente captura, confirma que el “carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos”.

“Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país”, dijo el funcionario en su cuenta en la red social X

Además, recordó que Adolfo Macías, alias ‘Fito’, que fue extraditado a Estados Unidos, “entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador”.

“Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron”, dijo el mandatario.

Vicente Bienvenido F., alias 'Viche', fue detenido en el operativo denominado Gran Fénix 02, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la de Colombia.

Según el Gobierno, alias ‘Viche’ era el principal cabecilla del grupo delictivo organizado Los Lobos y considerado objetivo de alto valor para el Bloque de Seguridad. El detenido utilizaba documentación falsa para evadir los controles en los aeropuertos.

El hombre registra antecedentes penales por narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego y, de acuerdo con la Policía, estaría vinculado con redes de minería ilegal, extorsión y tráfico de armas.