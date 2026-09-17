Operación ‘Sombra’ deja 14 detenidos por extorsión, asesinatos y tráfico de drogas en El Oro

La operación 'Sombra' dejó 14 detenidos tras 18 allanamientos ejecutados en Machala y Pasaje contra una estructura vinculada a 'Lobos Box'.

La Policía Nacional ejecutó la operación ‘Sombra’ en los cantones Machala y Pasaje, en El Oro, contra una estructura presuntamente vinculada a ‘Lobos Box’.

Según información policial, el grupo estaría relacionado con sicariatos, asesinatos, extorsión, robo, tráfico de drogas y tenencia y porte de armas. Parte de sus actividades se habría concentrado en amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas.

14 detenidos y 18 allanamientos

Durante el operativo se realizaron 18 allanamientos y fueron detenidas 14 personas.

Entre los aprehendidos constan personas identificadas con los alias ‘Tigre’, ‘Edison/Jarol’, ‘Barbas’, ‘Pato’, ‘Reyna’, ‘Patrón’, ‘Flaca’, ‘Teo’, ‘Nacho’, ‘Salserín’, ‘X’, ‘Sunelo’, ‘Loco’ y ‘Gato’.

Además, la Policía incautó armas, vehículos, cuatro motocicletas y droga.

Investigan planificación de un atentado

Las investigaciones determinaron además la presunta planificación de un atentado en el que estarían involucrados alias ‘Nacho’, ‘Patrón’ y ‘Gato’. El ataque, según la información preliminar, no llegó a ejecutarse.

Las autoridades también relacionan a esta estructura con el uso de menores de edad para actividades ilícitas, así como con hechos vinculados al decomiso de marihuana, cocaína y otras sustancias sujetas a fiscalización.

La operación contó con la participación de 100 servidores policiales y 15 fiscales.