Cierre de un carril en la av. Velasco Ibarra este jueves 17 de septiembre

Circulación vehicular en la av. Velasco Ibarra este jueves 17 de septiembre de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este jueves 17 de septiembre de 2026 se mantendrá el cierre de un carril en la av. Velasco Ibarra, debido al incendio forestal reportado la tarde del miércoles 16, en el sector de La Vicentina.

La restricción vehicular se aplicará en el carril derecho en sentido sur-norte.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y planificar los tiempos de traslados, especialmente si circulan por esta arteria vial.

El incendio forestal se inició la tarde del miércoles, muy cerca de la estación de gasolina y viviendas del sector. El Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que, afortunadamente, no se reportaron personas afectadas y tampoco daños a estructuras.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito controlaron las llamas y continúan en el sitio realizando labores de sofocación y enfriamiento para dejar el sitio en condiciones seguras.

Por este incendio se reportó la aprehensión de una persona, como sospechosa de provocar el incendio en el sector. Las autoridades continua las investigaciones.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades confirmaron a Teleamazonas que las llamas han afectado 12 hectáreas en total, cinco en el incendio que se inició el domingo y siete en el reportado la tarde de ayer.