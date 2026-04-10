Más de 300 policías intervienen en tres puntos de Quito

La Policía Nacional, realizó operativos de seguridad en 12 puntos estratégicos del sector del Comité del Pueblo.

Más de 300 policías intervinieron distintos puntos del norte de Quito la madrugada de este viernes 10 de abril del 2026, como parte del operativo Apolo 16.

El operativo se realizó en sectores como el Comité del Pueblo, La Bota y el Mirador, informó Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional. En total hubo 33 personas aprehendidas.

Según el uniformado en las viviendas se encontró diferentes indicios, entre ellos:

Nueve armas de fuego

51 municiones

Nueve motos recuperadas que fueron denunciadas como robadas

Cinco vehículos recuperados que fueron denunciados como robados

Hallan droga escondida en artesanías

Además, se halló sustancias sujetas a fiscalización escondidas en artesanías que iban a ser enviadas al exterior.

Dávila mencionó que los operativos se realizaron tras recibir denuncias ciudadanas a través del modelo QR que se habilitó desde el Ministerio de Interior.