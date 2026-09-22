Médicos acusados de tener vínculos con criminal albanés fueron liberados tras ser detenidos

Siete médicos que fueron detenidos este lunes 21 de septiembre de 2026 acusados de favorecer a criminal albanés, no fueron procesados.

A través de la cuenta de TikTok denominada ‘Cardiólogo de Guayaquil’, se pronunció el médico Ricardo Maingon, uno de los galenos retenidos tras los allanamientos ejecutados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Morona Santiago.

En el video, el especialista detalló cómo se desarrolló el operativo en su contra.

Explicó que, tal como lo mostró en sus redes sociales el ministro del Interior, Jhon Reimberg, fue esposado, momento en el cual le indicó al funcionario que la acción era un 'error'.

Captura de pantalla de un video publicado este lunes 21 ded septiembre de 2026 por el ministro del Interior John Reimberg, sobre la detención del médico. @JohnReimberg

En su pronunciamiento, el galeno aseguró haber colaborado con los fiscales rindiendo su versión.

“Quiero decirles que no estoy acusado de ningún delito ni he realizado ningún delito, ni he firmado certificados de reposo en el tiempo que (el paciente) estuvo en el Hospital del Guasmo Sur”. Ricardo Maingon

Además, instó a que se revise el expediente médico de Dritan Rexhepi, líder de la mafia albanesa y paciente que, según las investigaciones, habría sido favorecido de forma irregular por los profesionales de la salud.

De acuerdo con las declaraciones del ministro Reimberg, los médicos estarían siendo investigados.

Se los acusaría de presuntamente favorecer al narcotraficante mediante fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación, uso de documentos falsos y perjurio.

Sin embargo, pese a que el titular del Ministerio del Interior señaló que los allanamientos se coordinaron con la Fiscalía, no se ha iniciado un proceso judicial formal en contra de los galenos.

Es decir, tras ser retenidos por la Policía Nacional para fines investigativos y rendir su versión, no se instaló una audiencia de formulación de cargos. Asimismo, se precisó que el caso se encuentra en etapa de investigación previa, fase que goza de reserva legal.

De igual manera, una fuente en reserva de la Fiscalía confirmó a Teleamazonas.com que los siete médicos ecuatorianos no fueron detenidos en situación de flagrancia, por lo que recuperaron su libertad.

Maingon, el único de los implicados que ha hecho público su pronunciamiento, recalcó que no existe ninguna acusación formal en su contra.

“Quiero decirle al señor ministro que respeto su trabajo en pro de la investigación, pero creo que no es la forma. Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo un negocio, tengo a mis pacientes y mi reputación vale oro”. Ricardo Maingon

Por su parte, según el ministro Reimberg, la supuesta red —integrada por médicos del MSP y personas vinculadas a la defensa técnica— habría manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer a Rexhepi.

El ciudadano albanés habría salido de Ecuador por la frontera de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022 utilizando una identidad falsa, y fue capturado en Turquía en noviembre de 2023.

Certificados médicos, firmas falsas y una huella reproducida en látex habrían sido utilizados para simular que Dritan Rexhepi cumplía sus presentaciones en Ecuador. John Reimberg.

Pese a encontrarse fuera del país, en Ecuador presuntamente continuaban registrándose presentaciones ante el SNAI y certificados médicos a su nombre.

Según detalló el ministro, para esto se habría utilizado incluso una huella dactilar reproducida mediante un guante de látex para simular su presencia.