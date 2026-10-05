Operativo Fénix 554 deja tres aprehendidos y dos menores aislados en Machala

El operativo Fénix 554 permitió la aprehensión de tres personas y el aislamiento de dos menores investigados.

La Policía Nacional ejecutó en Machala, El Oro, el operativo Fénix 554, que dejó tres personas aprehendidas y dos menores de edad aislados, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según el funcionario, los involucrados serían presuntos integrantes del grupo delictivo organizado Lobos Box, específicamente de su brazo armado denominado Los Tutis, y estarían vinculados con la extorsión de un comerciante.

Le exigían USD 30 000

De acuerdo con la información difundida por Reimberg, la víctima recibió inicialmente un panfleto acompañado de municiones que fue dejado en su local comercial.

Posteriormente, sujetos habrían realizado disparos contra la fachada del establecimiento y comenzaron a enviar mensajes y realizar llamadas mediante WhatsApp para exigirle USD 30 000.

Las amenazas, según la versión oficial, también estaban dirigidas contra los familiares del comerciante.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes

Entre las personas aprehendidas está Erick Wilmer Regalado Gómez, identificado por las autoridades como IIPR.

Según Reimberg, esta persona registra antecedentes por robo, tenencia y porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico ilícito de armas.

¿Qué encontraron durante el operativo?

Como indicios, la Policía reportó la incautación de seis celulares, una motocicleta, un comprobante bancario, un panfleto, cuatro cartuchos y prendas de vestir que estarían vinculadas con la investigación.

Seis celulares

Una motocicleta

Un comprobante bancario

Un panfleto

Cuatro cartuchos

Prendas de vestir

Durante el operativo, la Policía recabó seis celulares, una motocicleta, un comprobante bancario y otros indicios más. John Reimberg.

Las tres personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes, mientras que los dos menores quedaron bajo el procedimiento correspondiente para adolescentes.

Hasta el momento, la información difundida por el ministro no detalla si los USD 30 000 llegaron a ser entregados por la víctima.