Tres detenidos por secuestro en vía Perimetral de Guayaquil
Impactante rescate de un hombre encerrado en la cajuela de un auto durante una intensa persecución en Guayaquil.
Policía rescata a hombre secuestrado en Guayaquil este jueves 7 de mayo
Captura de video
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 16:49
Una persecución policial en la vía Perimetral terminó con tres detenidos y la liberación de una persona que permanecía encerrada en la cajuela de un automóvil.
La Policía informó sobre el rescate de una víctima de presunto secuestro en el sector de la Terminal de Pascuales, en Guayaquil.
El operativo se activó tras una alerta recibida por las unidades policiales, que iniciaron labores de rastreo mediante cámaras de videovigilancia.
Según el reporte policial, el seguimiento permitió identificar la ruta del vehículo involucrado y localizar el automotor en la vía Perimetral.
Tres detenidos tras persecución en la vía Perimetral
Las autoridades señalaron que la reacción policial se ejecutó en aproximadamente seis minutos desde que se emitió la alerta.
Tras ubicar el vehículo, los agentes iniciaron una persecución que terminó con la captura de tres presuntos implicados en el hecho.
Durante el procedimiento, la Policía recuperó el automotor reportado y decomisó un arma de fuego.
Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones del caso.
Operativo se activó tras alerta en Pascuales
El hecho ocurrió en una de las zonas cercanas a la Terminal de Pascuales, en el norte de Guayaquil.
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del presunto secuestro y la participación de los aprehendidos.
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