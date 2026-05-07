Tres detenidos por secuestro en vía Perimetral de Guayaquil

Policía rescata a hombre secuestrado en Guayaquil este jueves 7 de mayo

Una persecución policial en la vía Perimetral terminó con tres detenidos y la liberación de una persona que permanecía encerrada en la cajuela de un automóvil.

La Policía informó sobre el rescate de una víctima de presunto secuestro en el sector de la Terminal de Pascuales, en Guayaquil.

El operativo se activó tras una alerta recibida por las unidades policiales, que iniciaron labores de rastreo mediante cámaras de videovigilancia.

Según el reporte policial, el seguimiento permitió identificar la ruta del vehículo involucrado y localizar el automotor en la vía Perimetral.

Tres detenidos tras persecución en la vía Perimetral

Las autoridades señalaron que la reacción policial se ejecutó en aproximadamente seis minutos desde que se emitió la alerta.

Tras ubicar el vehículo, los agentes iniciaron una persecución que terminó con la captura de tres presuntos implicados en el hecho.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó el automotor reportado y decomisó un arma de fuego.

Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones del caso.

INMEDIATA ACCIÓN POLICIAL PERMITIÓ LA LIBERACIÓN DE UNA VÍCTIMA DE SECUESTRO EN #GUAYAQUIL



Ante la alerta de un presunto secuestro en el sector de la Terminal de Pascuales, unidades policiales activaron de forma inmediata labores investigativas y, mediante el seguimiento de… pic.twitter.com/3EnlLDn8Po — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) May 7, 2026

Operativo se activó tras alerta en Pascuales

El hecho ocurrió en una de las zonas cercanas a la Terminal de Pascuales, en el norte de Guayaquil.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del presunto secuestro y la participación de los aprehendidos.