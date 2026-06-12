Niña y su hermano mueren en choque contra un tráiler en Machala

Una niña de cinco años y su hermano murieron en un choque contra un tráiler.

Una niña de cinco años y su hermano de 18 murieron en un choque contra un tráiler la tarde de este viernes 12 de junio de 2026, en Puerto Bolívar, Machala.

El hecho se registró en la vía a Puerto Bolívar, por donde circulaba el joven con su hermana en una motocicleta.

La niña llevaba su uniforme escolar y el siniestro ocurrió cuando su hermano la retiró de clases.

Según reportes preliminares, la menor falleció en el lugar del siniestro, mientras que su hermano quedó atrapado bajo la estructura del vehículo pesado.

Los bomberos de Machala acudieron al sitio para rescatar al joven, lo que tardó varios minutos.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Teófilo Dávila, pero falleció poco después de su ingreso por la gravedad de sus heridas.

El conductor del tráiler fue retenido por moradores de la zona hasta que las autoridades lo aprehendieron para las investigaciones respectivas.