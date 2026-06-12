Así estará el clima en Ecuador del 12 al 15 de junio de 2026

Lluvias, tormentas y alta radiación UV marcarán el clima este fin de semana en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que Ecuador tendrá un fin de semana marcado por lluvias, tormentas eléctricas y altos índices de radiación ultravioleta en varias provincias del país.

La entidad mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 44 debido a las precipitaciones previstas entre la tarde de este viernes 12 y el lunes 15 de junio.

Lluvias y tormentas en Sierra, Costa y Amazonía

El Inamhi, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores del interior del Litoral, la Amazonía y zonas de estribación de cordillera.

Además, imágenes satelitales mostraron el desarrollo de núcleos convectivos acompañados de lluvias y tormentas eléctricas en Pichincha y varias localidades amazónicas durante este viernes.

Para la zona sur del país también se esperan lloviznas y lluvias variables en provincias como Loja, El Oro, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe.

Radiación UV muy alta en la Sierra

El Inamhi alertó además que este sábado 13 de junio se registrarán índices de radiación UV entre moderados y altos en gran parte del país.

Sin embargo, varias localidades de la Sierra alcanzarán niveles muy altos de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Pronóstico para la Costa y Galápagos

En provincias como Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar se esperan cielos variables con presencia de lluvias aisladas durante el fin de semana.

Mientras tanto, en Galápagos se prevén condiciones parcialmente nubladas con posibilidad de precipitaciones ocasionales y cambios de temperatura.