El ejército de EE.UU. dice haber concluido una 'intensa oleada' de ataques contra Irán

Estados Unidos lanzó este jueves una "potente" serie de bombardeos contra Irán

El ejército de Estados Unidos dijo que concluyó una "intensa oleada" de ataques sobre Irán el miércoles 29 de julio de 2026, luego de que Washington reemprendiera sus ataques tras una pausa.

Según el Comando Central (Centcom), sus fuerzas "completaron exitosamente una intensa oleada de ataques contra Irán como respuesta a los intentos de ayer de ataques con misiles sobre las fuerzas de Estados Unidos" y que golpearon docenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria incluidos centros de comando militar.

Este nuevo intercambio de hostilidades tras una tregua de casi una semana frustró las esperanzas de un regreso a las negociaciones y han elevado las preocupaciones en los mercados, donde los precios del petróleo siguen alza.

"Los ataques son una potente respuesta a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", informó el Comando Militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

Citando a autoridades regionales, la prensa estatal iraní informó posteriormente ataques de Washington en los alrededores de la isla de Qeshm y la ciudad de Abadán.

Arabia Saudita y Estados Unidos también habían anunciado el miércoles bombardeos contra bases de milicias proiraníes en Irak, mientras que Israel acusó al movimiento islamista Hezbolá, respaldado por Irán, de violar su tregua en Líbano.

Durante dos días, Riad, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha reportado ataques con drones contra instalaciones petroleras, de los que culpó a grupos armados iraquíes aliados con Teherán.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania.

"Mientras continúan las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuarán la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que va a golpear "duro" a la república islámica, poco después de que la prensa iraní reportara bombardeos estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", dijo el mandatario, según un corresponsal de la cadena Fox News.