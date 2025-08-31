Pasajero falleció tras ser herido en violento asalto a bus en el sur de Quito

Un hombre de aproximadamente 39 años falleció, la madrugada de este domingo 31 de agosto del 2025, tras ser herido durante el asalto de un bus. El hecho violento se registró la noche del sábado 30 de agosto, en el sector de La Forestal, en el sur de Quito.

Según las primeras investigaciones, cerca de las 22:00 del sábado, el fallecido, junto a su padre, abordaron el bus de transporte público en el intercambiador de la Autopista Rumiñahui y av. Simón Bolívar; sin imaginar que a la altura de La Forestal, tres hombres armados subirían al automotor para asaltar a los pasajeros.

De acuerdo a la versión de los afectados, los asaltantes, quienes portaban armas blancas y armas de fuego, procedieron a amenazar a los pasajeros para quitarles sus pertenencias.

Ramiro Carrillo, jefe subrogante del Distrito Eloy Alfaro, detalló que, según las primeras investigaciones, el padre de la víctima habría puesto resistencia al robo por lo que uno de agresores procedió a herir al hijo, a la altura del brazo, lo que provocó que sangrara de manera abundante.

Tras el delito, los sospechosos se bajaron del bus a la altura de La Argelia y huyeron con rumbo desconocido. Según Carrillo, otras dos personas también fueron heridas.

El conductor del bus se dirigió al Hospital Padre Carolo con las personas afectadas para que reciban atención. Sin embargo, cerca de las 02:00 se confirmó la muerte del ciudadano.

Carrillo informó que las unidades especiales de investigación y Dinased trabajan en la recopilación de información e indicios para dar con el paradero de los asaltantes. El conductor del bus también habría rendido su versión.

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de desesperación que vivieron los pasajeros, se observa grandes manchas de sangre en el piso mientras se escuchan disparos y los gritos de las víctimas.