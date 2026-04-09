Policía abre 728 cupos para oficiales y tropa con título

La Policía abrió nuevas vacantes para ecuatorianos que buscan unirse a sus filas.

La Policía Nacional abrió, este jueves 9 de abril de 2026, una nueva convocatoria para reclutar a personal directivo y técnico operativo con perfil profesional en abril de 2026.

Jorge Cevallos, director Nacional de Educación de la Policía, informó que se habilitaron 728 cupos para formar parte de las filas de esa institución de seguridad.

Se requieren 220 oficiales, que se graduarán como subtenientes y 508 miembros de tropa que se graduarán como técnicos operativos. El tiempo de estudio será de 6 meses en las diferentes escuelas de formación.

Según Cevallos, las inscripciones se iniciarán el lunes 13 de abril de 2026, en la página https://www.policia.gob.ec/reclutamiento/ de acuerdo al último dígito del número de cédula, según el siguiente orden:

Lunes el 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles 5 y 6

Jueves 7 y 8

Viernes 9 y 0

Sábado y domingo todos los números de cédula

Requisitos para la postulación

Ser ecuatoriano

Tener 34 años, 11 meses y 30 días al momento dl registro; excepto para el personal de salud que el mínimo de edad será de 36 años, 11 meses y 30 días.

No tener tatuajes

No pertenecer a ningún partido político,

No tener antecedentes penales o procesos judiciales

Estatura 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres

1,55 metros para mujeres Tener un título profesional de tercer nivel como licenciado, tecnólogo superior, ingeniería o afines. Y en el caso de cuarto nivel tener maestría o especialidad

Y en el caso de cuarto nivel tener maestría o especialidad Experiencia profesional de dos años

Los aspirantes deben cumplir con exámenes académicos, físicos, teóricos, prácticas, pruebas psicológicas, pruebas médicas, entrevista personal y pruebas de confianza.

Quienes aprueben las pruebas podrán ingresar al área profesional que hayan escogido en el momento del registro, según su título y experiencia profesional.

Se busca reclutar en las siguientes áreas profesionales:

Área jurídica

Área técnica

Área de salud

Área administrativa

Tras el proceso de selección, en septiembre se espera el ingreso de los cadetes o aspirantes a policías a las escuelas de formación y su egreso está previsto en marzo de 2027.