Policía detuvo y entrego a Interpol a una polaca acusada de fraude bancario en su país

La mujer es investigada en su país por fraude bancario.

La Policía de Ecuador detuvo en Guayaquil a una mujer que es investigada en Polonia por varios delitos. La ciudadana polaca se sumó este jueves 25 de septiembre del 2025 a la lista de extranjeros detenidos en el país.

Francisco Zumárraga, comandante de Policía de la Zona 8, indicó que la Interpol también participó en esta detención que ocurrió con fines preventivos. Las autoridades iniciarán un proceso de extradición para entregarla a Polonia.

Esto con el fin de cumplir con una solicitud emitida por la Corte Nacional de Justicia y la Oficina Central de Varsovia, Polonia.

La mujer tiene procesos judiciales en su país por fraude bancario en 2001 y 2005, y también está implicada por apropiación indebida de fondos, indicó la autoridad en declaraciones a la prensa.

Además, tiene cargos en Ecuador, en donde enfrenta una condena de 10 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas.

A pocos días de cumplir con la sentencia, fue detenida por agentes de Interpol para dar paso a la solicitud de extradición presentada por su país.