Policía evacúa instalaciones de Corte Constitucional por falsa alerta este 19 de septiembre

Un fuerte despliegue policial se llevó a cabo en las instalaciones de la Corte Constitucional en Quito el viernes 19 de septiembre del 2025. Equipos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Escuadrón Antiexplosivos de la Policía evacuaron la sede.

Alrededor de las 22:00, ciudadanos reportaron en redes sociales que un escuadrón policial se desplegó en el organismo. Los uniformados desalojaron el lugar, donde se encontraban los jueces constitucionales y otros funcionarios.

Tras las alertas, que se emitieron en medio de la tensión por el paro nacional y el llamado a la consulta y referéndum, la Policía aclaró que se trató de una falsa alarma de explosivos.

En las imágenes difundidas se observa a decenas de policías y miembros del GIR icercando e ingresando al lugar. Los perros entrenados también inspeccionaron cada rincón del parqueadero y áreas vulnerables.

A través de un corto comunicado, la entidad afirmó que recibieron una alerta del ECU 911 sobre un presunto artefacto explosivo en la Corte Constitucional, ubicada en el sector de La Mariscal de Quito.

Los servidores policiales se trasladaron al lugar y después de una inspección completa por el edificio confirmaron que fue una alerta falsa. "No se encontraron objetos sospechosos ni vehículos extraños", señaló.