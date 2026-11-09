Asesinan a tiros al periodista Tomás Beltrán en Manabí: tenía protección de la Fiscalía
El propietario del medio digital Calcetines fue atacado la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, afuera de su vivienda en Calceta.
El comunicador había denunciado amenazas de muerte
RRSS
Compartir
Actualizado:
09 nov 2026 - 08:13
El periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, propietario del medio digital Calcetines, fue asesinado a tiros la noche del domingo 8 de noviembre en Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí.
Según testigos, el comunicador guardaba su vehículo afuera de su vivienda cuando varios hombres armados llegaron al sitio y le dispararon en repetidas ocasiones.
Los atacantes huyeron después del crimen.
Beltrán había denunciado amenazas de muerte
El periodista había recibido amenazas antes del ataque. El 2 de abril de 2026 presentó una denuncia por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz.
Dos días después, el 4 de abril, recibió un panfleto intimidatorio. El 8 de noviembre llegó otro mensaje con amenazas de muerte.
Desde mayo de 2025, Beltrán estaba incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Además, en 2023 denunció un ataque con sustancias químicas contra su vehículo. Estos antecedentes habían generado alertas de organizaciones de protección a periodistas, que en abril solicitaron reforzar su seguridad.
Dos colaboradores de Calcetines también fueron asesinados
El asesinato de Beltrán se suma a los crímenes de dos colaboradores del medio digital Calcetines, quienes habían sido asesinados anteriormente.
La Policía inició la investigación del nuevo ataque para determinar quiénes participaron y cuáles fueron los motivos.
Compartir