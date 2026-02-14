La Policía Nacional encontró ocho restos humanos en dos sacos de yute en Guayas

Tras el hallazgo de los restos humanos, la Policía abrió una investigación para determinar las causas de esas muertes violentas

La Policía Nacional encontró ocho cabezas humanas en dos sacos de yute mientras realizaba un patrullaje preventivo en la provincia del Guayas. Este macabro hallazgo se conoció este sábado 14 de febrero de 2026.

El hallazgo se dio en el recinto Villanueva, zona rural de Naranjal, luego de que los uniformados recibieran una denuncia ciudadana por un posible robo, la madrugada de este sábado 14, según el portal Primicias.

El informe policial menciona que cerca de los sacos se encontraron varios panfletos que decían ‘Prohibido robar’. Las cabezas pertenecen a hombres que no han sido identificados hasta el momento.

Pero, aunque no se ha identificado a las víctimas, la Policía presume que el hecho se habría registrado por una presunta guerra entre grupos delictivos por el control territorial y por la venta de droga.

Las cabezas fueron llevadas a la morgue de Naranjal para realizar los trámites legales que permitan determinar la identidad de las víctimas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar 'terroristas'.

Pese a esa declaratoria, el 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.