Policía Nacional incautó más de 2000 explosivos que Loja que iban hacia el norte del país

Los explosivos se hallaron en la bodega de un bus interprovincial, indicó el ministro del Interior, John Reimberg.

El Ministerio del Interior, John Reimberg, anunció que la Policía Nacional incautó un cargamento de explosivos en Loja este lunes 29 de septiembre del 2025. El material está valorado en más de 75 000 dólares indicó.

Según dijo, los explosivos estaban almacenados en una bodega de la Terminal Terrestre de Loja e iba a ser trasladado a Imbabura, en el norte del país. Esta provincia es el epicentro del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Reimberg indicó que se encontró 1 000 unidades de fulminantes, cuatro rollos de cable explosivo y 2 000 presuntos tacos de dinamita. Añadió que los uniformados retiraron el material explosivo para su posterior destrucción.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, estos explosivos iban a ser trasladados por medio de una cooperativa de autobuses de transporte público, hasta Imbabura.

Las marchas comenzaron el pasado lunes, luego de que la Conaie declarase un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y que hasta ahora se ha caracterizado por esporádicos bloqueos de carreteras en unas cinco de las 24 provincias del país.

Precisamente en Imbabura, se registró este mismo domingo el primer fallecido por estas protestas, al ser alcanzado por balas presuntamente disparadas por militares, en el marco de lo que el Gobierno ha calificado como una "emboscada" a un convoy de ayuda humanitaria para la zona norte del país, un suceso en el que doce militares resultaron heridos.