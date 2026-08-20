Policía revela detalles de la localización de María Carolina Astudillo en Quito

La Policía Nacional dio por concluido el caso de búsqueda de María Carolina Astudillo Ferro, de 22 años, tras su localización la tarde del miércoles 19 de agosto del 2026.

Detalles de la desaparición

Fecha de desaparición: Sábado 15 de agosto del 2026.

Sábado 15 de agosto del 2026. Lugar del último reporte: El Pinar Bajo, parroquia La Concepción, al norte de Quito.

El Pinar Bajo, parroquia La Concepción, al norte de Quito. Fecha de la denuncia: Miércoles 19 de agosto del 2026, presentación por su madre, Lucía Paola Ferro Costales.

Circunstancias iniciales

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com la joven, salió a las 16:00 del sábado 15 de agosto con sus amistades hacia la Plaza Foch.

Posteriormente, un conocido le informó a la familia que a la joven le habrían sustraído su teléfono celular.

Además, que habría solicitado un servicio de transporte privado hacia un hotel en el sector de Bellavista, momento desde el cual perdió contacto.

Detalles de la localización

De acuerdo con el documento policial fue localizada con vida este miércoles 19 de agosto del 2026, a las 14:47.

Según señalan las autoridades fue ubicada en el sector de la avenida González Suárez, en Quito.

Motivación oficial

De acuerdo con el reporte policial, las causa serían por motivos personales, no relacionadas a hechos de violencia.

Lo que dijo la joven

Tras ser abordada por agentes de la Dinased, Astudillo les manifestó de forma libre y voluntaria los motivos por lo que estuvo desaparecida.

Según las autoridades, la joven de 22 años les explicó a detalle sus fundamentos personales por los que estaba desaparecida.

Tras la verificación de su estado, el registro fotográfico de rigor y el reporte a los familiares, la Dinased procedió al cierre formal del expediente.