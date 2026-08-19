Daniel Noboa ordena protección para los hijos de Michele Sensi-Contugi tras su muerte.

El presidente Daniel Noboa dispuso este miércoles 19 de agosto de 2026 medidas de seguridad y protección para los hijos de Michele Sensi-Contugi, exdirector de Inteligencia de Ecuador, quien murió junto a su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero en Kenia.

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 478, firmado por Noboa desde Shanghái, China, donde cumple una visita oficial.

¿Quién estará a cargo de su seguridad?

El decreto dispone que la Casa Militar Presidencial otorgue las medidas de seguridad y protección directamente a los hijos de Sensi-Contugi.

La protección también podrá extenderse a otros familiares, pero en esos casos será necesario un informe previo que determine si existe algún riesgo que justifique las medidas.

Esta disposición ocurre después de que, en junio de 2026, Noboa ya ordenara a la Casa Militar elaborar un informe de riesgo para determinar si Sensi-Contugi, su esposa y familiares necesitaban protección.