Prisión preventiva para hombre investigado por el femicidio de su expareja y la hija de ambos en Quito

Un juez ordenó prisión preventiva para Pedro G., investigado por el presunto femicidio de su expareja y de la hija de ambos, una niña de 1 año y 8 meses.

La Fiscalía formuló cargos contra el hombre por este delito, ocurrido presuntamente en septiembre de 2018.

Según el relato que consta en el parte policial, la mujer, de 32 años, salió de su domicilio el domingo 2 de septiembre de 2018, alrededor de las 16:00, junto con su hija. A sus familiares les dijo que se reuniría con unas amigas del trabajo.

Su madre, al ver que no regresaban, intentó comunicarse con la mujer, pero su teléfono estaba apagado.

También contactó a su jefa, quien consultó con otros trabajadores, sin obtener información sobre el paradero de ambas. Desde entonces, se desconocía dónde estaban la madre y la niña.

Restos óseos fueron encontrados en una alcantarilla de Cumandá

La investigación para localizarlas permitió encontrar restos óseos en el sector de Cumandá, en una alcantarilla ubicada en las inmediaciones de la calle Portilla, cerca del Ministerio de Defensa.

Según el reporte policial, los equipos ingresaron a la estructura y recorrieron aproximadamente 400 metros hasta llegar al sitio donde estaban los restos.

Los huesos fueron recogidos y enviados a análisis. Un informe preliminar de antropología forense señaló que los restos encontrados tendrían características compatibles con el perfil biológico de Verónica Beatriz Bravo Verduga y su hija, Khiara Valentina García Bravo, quienes constaban como desaparecidas.

Como parte de las diligencias, los investigadores también inspeccionaron una alcantarilla dentro del parqueadero de un centro de retención vehicular, donde el sospechoso había trabajado como guardia de seguridad.

En ese lugar, según el documento policial, se extrajeron alrededor de 28 restos óseos para realizar los análisis correspondientes.

Detención del sospechoso y formulación de cargos

La Policía detuvo a Pedro Joel García Mera, de 33 años, durante un operativo realizado la noche del 14 de noviembre de 2026, en un domicilio del sector La Vicentina, en Quito.

La intervención incluyó el allanamiento de la vivienda y el cumplimiento de una orden de detención.

Tras su captura, el hombre fue llevado para una valoración médica y posteriormente ingresado a un centro de detención provisional, a la espera de la audiencia correspondiente.

La Fiscalía presentó los cargos por el presunto femicidio de la mujer y la niña.