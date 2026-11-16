Detienen a padre de una niña de 11 años por presunto abuso sexual en Quito

Un hombre fue aprehendido en un hospital del sur de Quito tras ser señalado por un presunto abuso sexual contra su hija de 11 años.

Un hombre fue aprehendido por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra su hija de 11 años, registrado el sábado 14 de noviembre de 2026, en el sur de Quito.

Según un parte policial citado por Metro Ecuador, la niña llegó aproximadamente a las 11:00 a una casa de salud, acompañada de sus abuelos paternos.

Durante la atención médica, uno de los familiares alertó sobre el presunto abuso y señaló al padre de la menor como posible responsable.

Padre de la menor fue aprehendido en el hospital

Tras conocer la denuncia, el personal médico activó el Código Púrpura y solicitó la intervención de la Policía Nacional.

El teniente coronel Edison Hernández, jefe subrogante del Distrito Eloy Alfaro, informó que el hombre señalado como presunto agresor también llegó al establecimiento de salud.

Los uniformados acudieron al hospital y procedieron a su aprehensión.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre una formulación de cargos ni sobre las medidas judiciales adoptadas contra el sospechoso.

Investigan presunto caso de violencia sexual

Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la denuncia y establecer posibles responsabilidades penales.

La identidad de la niña se mantiene en reserva para proteger su privacidad.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre su estado de salud ni sobre las medidas de protección dispuestas en este caso.