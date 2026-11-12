Caso Lizeth Bunshi: ¿Por qué ahora se investiga el crimen como feminicidio?

El análisis del entorno social, pruebas de ADN y pericias de género sustentaron el cambio de delito de desaparición involuntaria a feminidio.

La muerte de Lizeth Bunshi dio un giro judicial este jueves 12 de noviembre de 2026.

Tras una audiencia de reformulación de cargos, un juez aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado para que el caso deje de investigarse como desaparición involuntaria y pase a procesarse por el delito de femicidio.

Caso Bunshi: Cristian V., será procesado por femicidio

El único procesado en la causa, Cristian V. —quien comparó de forma telemática desde la cárcel El Encuentro—, continuará cumpliendo la medida de prisión preventiva.

Asimismo, la etapa de instrucción fiscal se amplió por 30 días más para recabar nuevas diligencias.

Los informes periciales que cambiaron el rumbo del caso

Según informó la Fiscalía General del Estado, la decisión de reformular los cargos se sustenta en nuevos elementos técnicos recabados durante la investigación.

Entre las pruebas clave constantes:

Autopsia psicológica y análisis del entorno social .

y análisis del . Pericia de contexto de género .

Exámenes de ADN , registros audiovisuales de las últimas horas en que la víctima fue vista con vida junto al procesado y testimonios.

Indicios forenses como escoriaciones premortem en el cuerpo de la joven, que evidenciarían agresiones físicas previas a su fallecimiento.

Relación de poder y connotación de género

Luis Felipe Abarca, abogado de la familia de Lizeth Bunshi, explicó que el cambio de tipo penal responde a que los nuevos elementos recopilados encajan en los presupuestos establecidos en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

"Se han encontrado nuevos elementos con los cuales se puede presumir que esto ya no es una desaparición involuntaria, sino que ya se trata de un presunto delito de femicidio por la connotación de género, lo cual es algo crucial". Luis Felipe Abarca, abogado de la familia de Lizeth Bunshi.

Abarca precisó que la normativa penal tipifica como feminidio la privación de la vida de una mujer por el hecho de serlo, cuando existe una relación de poder entre el agresor y la víctima.

Según detalle, las pericias y el análisis de contexto de género demostraron estas circunstancias dentro del proceso.

Cambio de juzgado

Debido a la modificación del delito y de la materia judicial, el magistrado que llevaba la causa se inhibió de continuar con el proceso.

El expediente entrará ahora a un sorteo oficial para ser asignado a una Unidad Judicial especializada en Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.