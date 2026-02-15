Una mujer falleció tras accidente laboral en un restaurante del Centro Histórico de Quito

Una emergencia se registró en un restaurante del Centro Histórico de Quito, este domingo 15 de febrero de 2026.

Una mujer murió tras un accidente laboral en un restaurante del Centro Histórico de Quito, la tarde de este domingo 15 de febrero del 2026.

El hecho ocurrió luego de que se reportara la caída de una trabajadora dentro de un local de comida ubicado en el Centro Histórico de Quito. Unidades de los Bomberos de Quito se movilizaron para atender esta emergencia.

Según información preliminar, la víctima, una mujer de 43 años, sufrió una caída que le provocó un trauma craneoencefálico severo.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, los paramédicos confirmaron que no presentaba signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no fue posible salvarla.

Tras confirmarse el deceso, se coordinó la presencia de la Policía Nacional para realizar el procedimiento legal correspondiente y el levantamiento del cuerpo.