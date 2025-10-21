Prisionera fugó durante balacera en exteriores del Hospital Monte Sinaí de Guayaquil, según Policía

Un hecho violento se registró en el hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, el lunes 20 de octubre del 2025

En medio de una balacera registrada, la tarde del lunes 20 de octubre del 2025, en el Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, una persona privada de libertad logró escapar de ese centro salud.

La reclusa, identificada como Anabel Estefanía M. L., se encontraba internada en el centro médico, ubicado en el distrito Nueva Prosperina. En medio de la conmoción por los disparos, la prisionera fugó, según la Policía Nacional.

El ataque causó daños materiales en los ventanales del hospital y provocó pánico entre pacientes, médicos y residentes del sector.

"El personal policial respondió de manera inmediata al llamado de emergencia generado por ECU 911 ante la alerta de un presunto atentado en el área de emergencias y la garita de ingreso", señaló la Policía

En el lugar, los agentes encontraron 11 vainas percutidas, que fueron entregadas a la unidad de Criminalística para su análisis.

Medicinas sin control se vendían en Monte Sinaí, en Guayaquil

Durante la verificación del incidente, las autoridades constataron la fuga de la prisionera, quien recibía atención médica.

La Policía detuvo a una persona presuntamente involucrada en su resguardo y abrió una investigación para determinar las responsabilidades y esclarecer las causas del ataque.

"Durante la verificación del incidente, se reportó la evasión de una persona privada de libertad (...) quien se encontraba recibiendo atención médica", agregó la Policía en su comunicado.

Asimismo, los agentes inspeccionaron un vehículo sospechoso estacionado cerca del hospital, pero descartaron que se tratara de un coche bomba.

En medio del ataque, una persona resultó herida de bala en la pierna derecha y fue atendida. Según los socorristas, se encuentra estable y fuera de peligro.