Manabí: Cinco personas fueron asesinadas dentro de un auto en la vía a Crucita, en Portoviejo

Un ataque armado se registró en Crucita este sábado 23 de agosto del 2025.

Un nuevo hecho violento se registró este sábado 23 de agosto del 2025 en Manabí. Según los primeros reportes cinco personas que se desplazaban en un vehículo color gris fueron asesinadas a tiros. El nuevo crimen múltiple se registró en la vía que conecta a la parroquia Crucita, de Portoviejo.

Según las imágenes que circulan a través de redes sociales, las víctimas quedaron en el interior del auto y con sus rostros desfigurados producto del ataque armado.

Según las versiones preliminares, sujetos desconocidos interceptaron un vehículo y dispararon contra sus cinco ocupantes, quienes fallecieron al instante producto de las heridas de bala.

Escenas de terror se vieron también en videos que circularon en las redes. Esta nueva masacre se registró a las 16:15. La Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas están desplegados en la zona.