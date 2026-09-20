Quito: Liberan a conductor maniatado en el baúl de su carro tras persecución en la av. Simón Bolívar

La Policía Nacional informó que liberó a un conductor maniatado en el baúl de su carro tras persecución en la av. Simón Bolívar.

Una persecución policial a lo largo de la av. Simón Bolívar, en el norte de Quito, culminó con la liberación de un conductor que se encontraba maniatado de pies y manos en el interior de su propio vehículo.

Asimsimo, la Policía Nacional informó sobre la captura de tres presuntos responsables del secuestro.

El hecho se registró durante labores de patrullaje que hace la Policía en el marco del Plan Protección para Quito.

Gendarmes detectaron un vehículo rojo en actitud sospechosa a la altura de un comercial del norte de la capital, de acuador al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Mientras tenían secuestrado al ciudadao, los anitsociales habrían desmantelado parte del vehículo. Policía Nacional

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró para huir, desencadenando una persecución que finalizó con la interceptación del automóvil.

Al momento de abordar el vehículo, los Policías exigieron a los ocupantes que se bajaran.

Los uniformados escucharon los gritos de auxilio de un hombre desde el interior, quien se encontraba atado y agredido, de acuerdo con el rerpote.

Emboscada por aplicación

Según la versión la víctima, fue interceptado cerca de las 20:00 después de aceptar una carrera a través de una plataforma digital de transporte.

Al tomar contacto con los supuestos pasajeros, fue amenazado con armas, trasladado a los asientos posteriores y maniatado.

Mientras lo llevaban por diferentes puntos de la capital, los sospechosos comenzaron a sacar partes del interior del carro.

También le habrían exigido información de sus familiares para iniciar una extorsión económica a cambio de su rescate.

Según la Policía Nacional, la victima habría sido contactada por medio de una app de transporte. Pexels

Tres detenidos en el operativo

Por este presunto delito fueron aprehendidos tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana:

Brando B. , de 23 años.

, de 23 años. Antoni A. , de 18 años.

, de 18 años. Ricardo C. , de 18 años.

Por el presunto secuestro, tres personas fueron detenidas en el norte de Quito, este 20 de septiembre de 2026. Policia Nacional

El comandante de Quito, coronel Patricio Almendariz, confirmó que los tres sospechosos fueron reconocidos plenamente por la víctima.

Entre las evidencias ingresadas a la Policía Judicial bajo cadena de custodia consta el vehículo rojo y un teléfono celular.

Los implicados fueron puestos de inmediato a órdenes de la Fiscalía para su correspondiente proceso legal.