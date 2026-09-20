Policía se pronuncia tras persecución en la Ruta Viva de Quito: esto se sabe del caso

Una plataforma vehicular fue interceptada por la Policía en la Ruta Viva.

La Policía Nacional informó este domingo 20 de septiembre de 2026 que una persona fue aprehendida como sospechosa de un acto delictivo cometido en la Ruta Viva, en Quito, la noche del sábado 19 de septiembre.

En redes circularon videos de la persecución policial. Testigos reportaron que se escucharon disparos en el sector de Tumbaco.

Las autoridades detallaron que la persecución policial se inició tras recibir una alerta por un presunto robo de un vehículo en el sector.

Al menos siete vehículos policiales participaron en el operativo.

En su cuenta de X, la Policía Nacional informó se logró la recuperación del vehículo pesado que fue reportado como robado. Quien conducía el automotor fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo trámite de ley.