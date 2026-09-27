¿Quién es Inda Peñarrieta, esposa de alias Fito capturada en Colombia?

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de José Adolfo Macías, alias Fito, fue capturada este domingo 27 de septiembre de 2026 en Colombia.

La mujer, de profesión enfermera y oriunda de Junín, ha estado vinculada a investigaciones judiciales en Ecuador y forma parte del círculo familiar procesado en el caso Blanqueo Fito.

Una vida de lujo en redes sociales

Peñarrieta mantuvo durante años una cuenta activa en Facebook, donde publicó fotografías de viajes, reuniones familiares, bienes, prendas de marca y una residencia en Manta.

También aparecían imágenes de una finca asociada a su nombre y visitas a la cárcel Regional, donde permaneció recluido alias Fito.

En julio de 2022, según fotografías difundidas entonces, Peñarrieta celebró su cumpleaños en distintos encuentros, incluido uno realizado en la cárcel Regional.

Sus antecedentes judiciales

El nombre de Peñarrieta aparece en un proceso iniciado en 2017 por presunta delincuencia organizada, en el que también fueron investigados alias Fito y otras personas.

En noviembre de ese año, el entonces fiscal César Suárez emitió un dictamen abstentivo a su favor al considerar que no existían elementos para continuar con una acusación en su contra. Posteriormente, sus bienes fueron devueltos.

En 2020 se abrió otro proceso que involucró a Peñarrieta y a otras personas por presunto enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos.

En esa causa también fueron incluidas las empresas Queenwater S.A. y Jomavi S.A. Un tribunal de Manabí posteriormente ratificó la inocencia de los procesados.

Peñarrieta procesada en el caso Blanqueo Fito

La situación judicial cambió con el denominado caso Blanqueo Fito. Fiscalía vinculó a Peñarrieta en 2025 dentro de una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el círculo familiar de alias Fito.

El 24 de marzo de 2026, una jueza llamó a juicio a 17 personas naturales y cuatro jurídicas por presunto lavado de activos.

Entre las personas llamadas a juicio están alias Fito, Inda Peñarrieta y su hija Michelle Macías.

Fiscalía sostiene que el monto presumiblemente lavado superaría los USD 25 millones. La causa continúa bajo los procedimientos judiciales correspondientes.

Captura en Colombia

La captura de Peñarrieta y de su hija Michelle Macías Peñarrieta, ambas requeridas por la justicia ecuatoriana, se produjo este 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, Colombia, durante un operativo en el que participaron autoridades de Ecuador y Colombia, con apoyo del FBI, según informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.