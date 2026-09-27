Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de Fito fueron capturadas en Colombia

Capturan a la esposa y la hija de alias Fito

El ministro del Interior John Reimberg confirmó que Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, identificadas como esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron detenidas en un operativo conjunto en Colombia.

Ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana y, de acuerdo con el ministro, tenían Difusión Roja de Interpol.

El operativo se realizó en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, y contó con la participación de la Policía Nacional de Ecuador, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, según la información difundida por el Ministerio del Interior.

El presidente De La Espriella confirmó detención

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta en Sabana de Torres, Santander.

Según señaló, ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana por un caso de lavado de activos y tenían notificación roja de Interpol.

El mandatario identificó a las detenidas como la esposa y la hija de alias “Fito”, quien lideró la organización criminal Los Choneros y fue extraditado a Estados Unidos.

De la Espriella destacó que en el operativo participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Colombia, junto con el FBI y autoridades ecuatorianas. “Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, afirmó.

¿Qué se sabe de las detenidas?

Reimberg señaló que ambas eran consideradas objetivos de alto valor y que estaban requeridas por la justicia ecuatoriana.

El Ministro también anunció que serán trasladadas a Ecuador para continuar con los procedimientos correspondientes.