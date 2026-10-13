Recapturan a dos de los seis fugados de la cárcel de Santo Domingo: serán trasladados a El Encuentro

Los hombres fueron localizados este martes 13 de octubre de 2026, en el sector Otongo Mapalí.

La Policía Nacional recapturó a dos de los seis internos que escaparon de la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los hombres fueron localizados este martes 13 de octubre de 2026, en el sector Otongo Mapalí.

Los recapturados fueron identificados como John Moisés Chalco Zambrano y Serafín Sigifredo Vera Silva. Según información policial recogida por Primicias, ambos fueron ubicados durante la tarde-noche, luego de una alerta ciudadana que permitió orientar las labores de búsqueda.

Operativo policial en Otongo Mapalí

Tras la captura, unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Aeropolicial participaron en las diligencias correspondientes.

La recaptura ocurrió un día después de la fuga registrada en el Centro de Privación de Libertad Bellavista, desde donde escaparon seis personas privadas de libertad.

El ministro del Interior anunció su traslado a El Encuentro

El ministro John Reimberg confirmó la captura y anunció que los dos hombres serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario escribió: “A éstos, que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo y pretendieron burlarse del Estado, El Encuentro los espera”.

Seis internos escaparon de Bellavista el 12 de octubre

La fuga se reportó el lunes 12 de octubre. La Policía difundió las identidades de los seis internos y solicitó la colaboración ciudadana para ubicarlos.

Además de Chalco Zambrano y Vera Silva, la lista incluye a Néstor Alfonso Guevara Moreta, José Marcelo Cevallos Zambrano, Alexis Damián Rivas Meneses y Eduardo Manuel Arica Jara.

Con la recaptura de estos dos hombres, cuatro de los seis internos permanecen pendientes de localización, según el balance de las autoridades reportado este 13 de octubre.

Tras la fuga, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) informó que activó los protocolos de seguridad y coordinó acciones con la Policía para localizar a los fugados e investigar lo ocurrido.