¡Victoria Tricolor! La Tri vence a Costa Rica en su regreso al mítico Estadio Atahualpa

Cotejo amistoso por fecha FIFA entre las Selecciones de Ecuador y Costa Rica, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La selección de Ecuador venció a Costa Rica en el partido amistoso de fecha FIFA que se jugó este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:00, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

En la primera vez que la denominada generación dorada disputa un encuentro en la casa más tradicional del fútbol nacional, se marcaron dos goles. El primero llegó de la mano de Jordy Caicedo al minuto 22 y el segundo fue de Moisés Caicedo al 83.

El encuentro tuvo una tarjeta roja para la selección de Costa Rica. Estadísticas muestran que el equipo visitante no superó el 45% de posesión el balón.

Por su parte Ecuador desde el inicio generó acciones de ataque, 'Cheche' Arroyo fue uno de los jugadores con más iniciativa en el ataque.

John Yeboah y Moisés Caicedo fueron otras de las figuras destacas del encuentro.

Este es el primer triunfo en la era de Marcelo Gallardo.

Selección de Ecuador previo a cantar el himno nacional Sebastián Muzo Falta contra John Yeboah Sebastián Muzo Falta contra John Yeboah Sebastián Muzo

Minuto a minuto: Ecuador vs Costa Rica

La selección de Ecuador y Costa Rica saltaron a la cancha. Ambas selecciones entonaron los respectivos himnos nacionales. Desde todas las localidades la hinchada canta con fervor el himno nacional.

Para este encuentro la terna arbitral esta conformada por:

Árbitro central: Roberto Perez (Perú)

Asistente 1: Stephen Atoche (Perú)

Asistente 2: Leonar Soto (Perú)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Joel Alarcón (Perú)

AVAR: Augusto Menendez (Perú)

Quality Manager: Leonel Romero (Ecuador)

Minuto de silencio Ante el anuncio del fallecimiento del padre de Rodrigo Espinoza Bermeo se guarda un minuto de silencio. Las selecciones se concentran en el centro de la cancha.

Rueda el balón en el coloso de El Batán El arbitro central da inicio al encuentro amistoso entre Ecuador y Costa Rica.

Primera jugada de peligro Ecuador hace un acercamiento al arco de Costa Rica, la acción no culmina el gol, pero muestra que su estilo de juego para este partido es de ataque.

Moisés Caicedo intenta imponerse en la cancha El capitán de la selección desde la mitad de la cancha toma el balón, lo pierde y Angelo Preciado busca recuperar el esférico, nuevamente La Tri va en ataque.

Otro intento de atacar para abrir el marcador Preciado filtra el balón y le pasa a 'Cheche' Arryo, su centro es frenado por la defensa tica.

Tiro libre para Ecuador El seleccionado nacional cobra el tiro. Yeboah ejecuta sin éxito.

Un tiro desde la mitad de la cancha Moisés Caicedo lanza un centro con dirección al arco. El tiro sale de la cancha.

Segundo tiro de esquina para Ecuador Pedro Vite ejecuta el tiro, ambas selecciones están en el área.

GOOOOOOOL de Ecuador Gran asistencia de Piero Hincapié para habilitar a Jordy Caicedo, quien define con precisión para abrir el marcador y poner en ventaja a Ecuador.

Dominio de Ecuador Faltan 15 minutos para finalizar el primer tiempo, el dominio del balón es de la tricolor, a Costa Rica le cuesta encontrar espacios para avanzar y generar ataque.

Tiro de esquina para La Tri La ejecución del tiro termina con el balón fuera del área.

Intento de gol para Ecuador Cheche Arroyo lanza un centro al arco, el arquero lo tapa. Arroyo ejecutó su tiro con presición y se pierde el gol.

Finaliza el primer tiempo en el Atahualpa La primera mitad del partido finaliza, la selección ecuatoriana tiene ventaja en el marcador con un gol a su favor marcado por Jordy Caicedo.

Inicia el segundo tiempo del partido amistoso Los equipos juegan los últimos 45 minutos del encuentro

Arroyo lo vuelve a intentar Un centro del jugador ecuatoriano es bloqueado por el arquero de Costa Rica

Intento de gol de Costa Rica Una falla de la defensa casi ocaciona un gol del equipo tico. El arquero Hernán Galíndez es atendido por el cuerpo médico.

Cambios en Costa Rica Sale Francisco Calvo e ingresa Alexis Gamboa

​Sale Andrey Soto e ingresa Josimar Méndez

Falta contra John Yeboah El jugador ecuatoriano sufre una lesión. En una acción peligrosa es derribado por un defensa de Costa Rica. Tarjeta amarilla por la acción

Costa Rica se queda con un hombre menos en cancha Una falta contra Jordy Caicedo le cuesta una tarjeta roja a la selcción de Costa Rica. En un duelo uno contra uno el delantero tricolor fue derribado

Tiro libre para Ecuador y pierde la oportunidad de su segundo gol Tras la falta se cobra un tiro libre. Ecuador lo erra y se pierde su oportunidad de gol

Cambio en Ecuador Sale Jordy Caicedo autor del gol, ingresa Nilson Angulo

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Penal para Ecuador Una falta en el área contra John Yeboah genera penal para La Tri. Cobra Moisés Caicedo

GOOOOOOL ECUATORIANO Moíses Caicedo convierte el segundo gol para la Selección de Ecuador. El capitán dispara hacia una esquina y el arquero no logra evitar el tanto. El coloso de El Batán celebra.

Cambios en Ecuador Sale Moisés Caicedo, ingresa Oscar Zambrano

​Sale John Yeboah, ingresa Gonzalo Plata

​Sale Piero Hincapíe, ingresa Pervis Estupiñán

Se añaden 5 minutos al juego

Fin de partido, ¡la victoria es Tricolor! Finaliza el encuentro amistoso. Ecuador se lleva la victoria con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, en su regreso a Olímpico Atahualpa

Esta es la alineación confirmada de Costa Rica

En redes sociales 'La Sele' oficializó a los 11 hombres en cancha que medirán fuerzas contra Ecuador:

Este es el 11 de Ecuador

La selección ecuatoriana oficializó su 11 titular con Hernán Galíndez en el arco, Pacho, Hincapíe, Porozo, Preciado estarán en la defensa. Vite y Caicedo en el medio campo, y Angulo, Arroyo, Yeboah y Caicedo en el ataque.

¿Qué dicen las estadísticas?

Ecuador ha enfrentado a Costa Rica en tres ocaciones, todos estos encuentros en el contexto de amistosos internacionales.

El más reciente que se jugó el junio de 2026, 'La Tri' se llevó la victoria con un marcador de 3 - 1.

También se registran dos partidos en agosto y septiembre de 2011. En ambos la tricolor venció al equipo costarricense con marcadores de 2 - 0 y 4 - 0 respectivamente.