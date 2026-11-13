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La Tri

¡Victoria Tricolor! La Tri vence a Costa Rica en su regreso al mítico Estadio Atahualpa

Ecuador venció a la selección 'tica' con dos goles marcados por Jordy Caicedo y Moisés Caicedo

Cotejo amistoso por fecha FIFA entre las Selecciones de Ecuador y Costa Rica, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

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Autor

Karla Padilla

Actualizado:

13 nov 2026 - 21:45

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La selección de Ecuador venció a Costa Rica en el partido amistoso de fecha FIFA que se jugó este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:00, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

En la primera vez que la denominada generación dorada disputa un encuentro en la casa más tradicional del fútbol nacional, se marcaron dos goles. El primero llegó de la mano de Jordy Caicedo al minuto 22 y el segundo fue de Moisés Caicedo al 83.

El encuentro tuvo una tarjeta roja para la selección de Costa Rica. Estadísticas muestran que el equipo visitante no superó el 45% de posesión el balón.

Por su parte Ecuador desde el inicio generó acciones de ataque, 'Cheche' Arroyo fue uno de los jugadores con más iniciativa en el ataque

John Yeboah y Moisés Caicedo fueron otras de las figuras destacas del encuentro. 

Este es el primer triunfo en la era de Marcelo Gallardo.

Selección de Ecuador previo a cantar el himno nacional

Sebastián Muzo

Falta contra John Yeboah

Sebastián Muzo

Falta contra John Yeboah

Sebastián Muzo

Minuto a minuto: Ecuador vs Costa Rica

La selección de Ecuador y Costa Rica saltaron a la cancha. Ambas selecciones entonaron los respectivos himnos nacionales. Desde todas las localidades la hinchada canta con fervor el himno nacional. 

Para este encuentro la terna arbitral esta conformada por: 

  • Árbitro central: Roberto Perez (Perú)
  • Asistente 1: Stephen Atoche (Perú)
  • Asistente 2: Leonar Soto (Perú)
  • Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)
  • VAR: Joel Alarcón (Perú)
  • AVAR: Augusto Menendez (Perú)
  • Quality Manager: Leonel Romero (Ecuador)

  • 00:00

    19:07

    Minuto de silencio

    Ante el anuncio del fallecimiento del padre de Rodrigo Espinoza Bermeo se guarda un minuto de silencio. Las selecciones se concentran en el centro de la cancha.

  • 00:00

    19:09

    Rueda el balón en el coloso de El Batán

    El arbitro central da inicio al encuentro amistoso entre Ecuador y Costa Rica.

  • 02:00

    19:11

    Primera jugada de peligro

    Ecuador hace un acercamiento al arco de Costa Rica, la acción no culmina el gol, pero muestra que su estilo de juego para este partido es de ataque.

  • 05:40

    19:14

    Moisés Caicedo intenta imponerse en la cancha

    El capitán de la selección desde la mitad de la cancha toma el balón, lo pierde y Angelo Preciado busca recuperar el esférico, nuevamente La Tri va en ataque.  

  • 11:06

    19:19

    Otro intento de atacar para abrir el marcador

    Preciado filtra el balón y le pasa a 'Cheche' Arryo, su centro es frenado por la defensa tica. 

  • 13:56

    19:22

    Tiro libre para Ecuador

    El seleccionado nacional cobra el tiro. Yeboah ejecuta sin éxito.  

  • 15:45

    19:24

    Un tiro desde la mitad de la cancha

    Moisés Caicedo lanza un centro con dirección al arco. El tiro sale de la cancha.

  • 20:00

    19:28

    Segundo tiro de esquina para Ecuador

    Pedro Vite ejecuta el tiro, ambas selecciones están en el área.

  • 21:30

    19:30

    GOOOOOOOL de Ecuador

    Gran asistencia de Piero Hincapié para habilitar a Jordy Caicedo, quien define con precisión para abrir el marcador y poner en ventaja a Ecuador.

  • 30:00

    19:38

    Dominio de Ecuador

    Faltan 15 minutos para finalizar el primer tiempo, el dominio del balón es de la tricolor, a Costa Rica le cuesta encontrar espacios para avanzar y generar ataque. 

  • 37:00

    19:45

    Tiro de esquina para La Tri

    La ejecución del tiro termina con el balón fuera del área.

  • 40:00

    19:49

    Intento de gol para Ecuador

    Cheche Arroyo lanza un centro al arco, el arquero lo tapa. Arroyo ejecutó su tiro con presición y se pierde el gol.

  • 45:00

    19:55

    Finaliza el primer tiempo en el Atahualpa

    La primera mitad del partido finaliza, la selección ecuatoriana tiene ventaja en el marcador con un gol a su favor marcado por Jordy Caicedo.

  • 45:00

    20:16

    Inicia el segundo tiempo del partido amistoso

    Los equipos juegan los últimos 45 minutos del encuentro

  • 47:00

    20:17

    Arroyo lo vuelve a intentar 

    Un centro del jugador ecuatoriano es bloqueado por el arquero de Costa Rica

  • 52:00

    20:23

    Intento de gol de Costa Rica

    Una falla de la defensa casi ocaciona un gol del equipo tico. El arquero Hernán Galíndez es atendido por el cuerpo médico. 

  • 57:00

    20:27

    Cambios en Costa Rica

    Sale Francisco Calvo e ingresa Alexis Gamboa
    ​Sale Andrey Soto e ingresa Josimar Méndez

  • 62:00

    20:34

    Falta contra John Yeboah

    El jugador ecuatoriano sufre una lesión. En una acción peligrosa es derribado por un defensa de Costa Rica. Tarjeta amarilla por la acción

  • 68:00

    20:38

    Costa Rica se queda con un hombre menos en cancha

    Una falta contra Jordy Caicedo le cuesta una tarjeta roja a la selcción de Costa Rica. En un duelo uno contra uno el delantero tricolor fue derribado

  • 69:00

    20:40

    Tiro libre para Ecuador y pierde la oportunidad de su segundo gol

    Tras la falta se cobra un tiro libre. Ecuador lo erra y se pierde su oportunidad de gol

  • 74:00

    20:45

    Cambio en Ecuador

    Sale Jordy Caicedo autor del gol, ingresa Nilson Angulo

  • 79:00

    20:51

    Penal para Ecuador

    Una falta en el área contra John Yeboah genera penal para La Tri. Cobra Moisés Caicedo

  • 83:00

    20:52

    GOOOOOOL ECUATORIANO

    Moíses Caicedo convierte el segundo gol para la Selección de Ecuador. El capitán dispara hacia una esquina y el arquero no logra evitar el tanto. El coloso de El Batán celebra. 

  • 85:00

    20:55

    Cambios en Ecuador

    Sale Moisés Caicedo, ingresa Oscar Zambrano
    ​Sale John Yeboah, ingresa Gonzalo Plata
    ​Sale Piero Hincapíe, ingresa Pervis Estupiñán

  • 90:00

    21:00

    Se añaden 5 minutos al juego

  • 95:00

    21:05

    Fin de partido, ¡la victoria es Tricolor!

    Finaliza el encuentro amistoso. Ecuador se lleva la victoria con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, en su regreso a Olímpico Atahualpa 

Esta es la alineación confirmada de Costa Rica

En redes sociales 'La Sele' oficializó a los 11 hombres en cancha que medirán fuerzas contra Ecuador: 

Este es el 11 de Ecuador

La selección ecuatoriana oficializó su 11 titular con Hernán Galíndez en el arco, Pacho, Hincapíe, Porozo, Preciado estarán en la defensa. Vite y Caicedo en el medio campo, y Angulo, Arroyo, Yeboah y Caicedo en el ataque. 

¿Qué dicen las estadísticas?

Ecuador ha enfrentado a Costa Rica en tres ocaciones, todos estos encuentros en el contexto de amistosos internacionales. 

El más reciente que se jugó el junio de 2026, 'La Tri' se llevó la victoria con un marcador de 3 - 1. 

También se registran dos partidos en agosto y septiembre de 2011. En ambos la tricolor venció al equipo costarricense con marcadores de 2 - 0 y 4 - 0 respectivamente. 

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