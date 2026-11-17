La Dinapen puso a buen recaudo a la niña en la parroquia Montalvo, Esmeraldas, tras el presunto feminidio de su madre en Ambato; posteriormente fue entregada a la familia de su mamá

Agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) rescataron a una niña que se encontraba en situación de riesgo en el cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, su madre fue presuntamente asesinada en Ambato y su padre huyera hacia la Costa llevándose a la menor.

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El operativo policial se ejecutó en la parroquia Montalvo, alrededor de las 15:30 de este lunes 16 de noviembre de 2026.

La Policía recibió una alerta coordinada a través del ECU 911, por lo que se movilizaron hasta esa zona.

La huida del sospechoso

De acuerdo con el reporte, los gendarmes recibieron información sobre un presunto delito de femicidio perpetrado en la ciudad de Ambato.

La víctima fue identificada como Alba Marina López Jácome, de 34 años, y el principal sospechoso es su pareja, Rafael Néstor Gaspar Bone, de 38 años.

Tras notar la presencia policial en su vivienda en Esmeraldas, el padre de la menor y principal sospechoso del presunto femicidio huyó del lugar dejando a la niña con familiares. Policía Nacional

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, tras presuntamente cometer el crimen en Ambato, el padre de la menor se trasladó con la niña hasta la parroquia Montalvo, en Esmeraldas.

Cuando los agentes avanzaron hasta el domicilio del sospechoso para verificar la alerta, el hombre notó la presencia de los uniformados y se dio a la fuga, dejando a la menor dentro de la vivienda al cuidado de familiares paternos.

Entrega a su familia materna

Tras realizar el abordaje de la menor y ponerla bajo custodia policial, los agentes de la Dinapen la trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención médica.

Asimismo, le practicaron exámenes preventivos y se emitió el respectivo certificado médico para descartar afectaciones físicas.

Posteriormente, los uniformados tomaron contacto telefónico con una tía materna de la niña, quien viajó hasta Esmeraldas para hacerse cargo de su sobrina.

Mientras se concretaba el traslado, la menor permaneció resguardada en las oficinas de la Dinapen.

Las autoridades continúan los trabajos de búsqueda e investigación para localizar y capturar al sospechoso del presunto femicidio.