La audiencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte en Quito.

Katya J. fue condenada a 40 años de prisión por el asesinato de su hermano, Carlos Luis Alfonso Jijón, cuyo cuerpo fue encontrado en un vehículo abandonado en la vía a Papallacta, en Pichincha, en enero de 2026.

La sentencia se conoció este martes 17 de noviembre de 2026, durante la reinstalación de la audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito. El Tribunal también impuso una pena de 40 años de cárcel a Nelson V., declarado culpable del mismo delito.

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a 1 500 salarios básicos unificados y USD 25 000 por concepto de reparación integral, según la resolución judicial.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Carlos Luis Alfonso Jijón?

El crimen ocurrió la noche del 9 de enero de 2026. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, la víctima, de 42 años, acudió a una propiedad familiar después de recibir una invitación de su hermana.

Katya J. le habría indicado que debía recoger algunos objetos personales. Sin embargo, cuando Jijón llegó a la finca, un hombre identificado con el alias de 'Conejo' le disparó repetidamente y acabó con su vida.

Tras el asesinato, el cuerpo fue colocado en un vehículo que posteriormente apareció abandonado en el kilómetro 3,5 de la vía a Papallacta.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por Fiscalía, Katya J. participó junto al atacante en el traslado del cadáver.

Fiscalía presentó testimonios y pruebas documentales

Durante el juicio, la Fiscalía sustentó su acusación con las declaraciones de ocho peritos y cinco testigos, además de documentación incorporada al proceso.

Entre los elementos conocidos durante la investigación consta la presunta entrega de USD 1 000 por parte de Katya J. a alias 'Conejo' para ejecutar el asesinato de su hermano.

El caso también provocó manifestaciones de familiares y allegados de la víctima. En abril de 2026, un grupo de personas realizó un plantón para reclamar justicia y exigir que se determinaran las responsabilidades por el crimen.