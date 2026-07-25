Extranjero que realizaba cobros de préstamos fue asesinado a tiros en Durán

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana perdió la vida en un ataque armado registrado en el cantón Durán, en Guayas, el 24 de julio de 2026.

En el hecho también resultó herida la mujer que lo acompañaba, quien recibió asistencia médica tras el atentado.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se dedicaba al cobro de préstamos informales, actividad que sería una de las líneas de investigación que manejan las autoridades para esclarecer el crimen.

Mujer fue trasladada a casa de salud

El ataque fue ejecutado por hombres armados que interceptaron a los ciudadanos y abrieron fuego antes de huir del lugar.

Tras la alerta de los moradores, unidades de la Policía y personal de Criminalística acudieron a la escena para levantar indicios balísticos y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

La mujer herida fue llevada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud ni sobre posibles detenciones relacionadas con este caso.