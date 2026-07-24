Cámaras captan el violento robo de un vehículo en San José de Monjas a plena luz del día
Cámara de seguridad registró el momento en que hombres armados robaron un vehículo en el sector de San José de Monjas, en Quito.
Armados roban una camioneta en menos de 10 segundos en Quito
Captura de video
Compartir
Actualizado:
24 jul 2026 - 10:30
El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:05 del jueves 23 de julio en el sector de San José de Monjas, en el sur de Quito.
En las imágenes se observa que la conductora descendió de un Grand Vitara gris de cinco puertas para cerrar el portón de su garaje, cuando fue sorprendida por un grupo de delincuentes.
Hombres armados interceptaron a la conductora
La grabación muestra que un vehículo tipo SUV de color negro se detuvo frente a la vivienda.
Del automóvil descendieron tres personas con pasamontañas y con armas en las manos, quienes amenazaron a la mujer para apoderarse del automóvil.
Toda la acción se desarrolló en menos de 10 segundos, según las imágenes captadas por la cámara de seguridad.
La víctima evitó enfrentarse a los delincuentes
Ante la amenaza, la propietaria del vehículo no opuso resistencia y se alejó de los asaltantes.
Los sospechosos aprovecharon ese momento para abordar el automóvil robado y escapar del lugar junto con el SUV en el que habían llegado.
Intentaron ayudar, pero los responsables ya habían escapado
Segundos después del robo, otra mujer salió desde el interior de la vivienda para auxiliar a la víctima.
Sin embargo, los responsables ya habían abandonado el sector, por lo que no fue posible impedir la fuga.
Compartir