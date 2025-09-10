Rescatistas hallan cuerpo de una joven que se lanzó del puente de Guápulo, en el norte de Quito

La Policía Nacional participó en el rescate del cuerpo de una joven de 20 años, en el río Machángara.

La Policía Nacional confirmó este miércoles 10 de septiembre del 2025 el hallazgo del cuerpo de una joven de 20 años que se lanzó al puente de Guápulo en el oriente de Quito, el pasado domingo 7 de septiembre.

En un video en redes sociales se ve cómo la joven se lanza al precipicio, pese a que cuatro personas intentaron persuadirla para que no lo haga.

Tras la alerta emitida al ECU 911, grupos especiales de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito iniciaron el proceso de búsqueda y rescate.

Los uniformados utilizaron drones y equipos especiales en las tareas de búsqueda, sin embargo, las condiciones adversas del terreno y la corriente del río dificultaron las actividades.

Hasta que este miércoles, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) informó que localizó el cuerpo junto a una roca en el río Machángara, a unos 625 metros del punto en el que se lanzó.

Cuando el personal de rescate se acercó al cuerpo, verificó que tiene las mismas características de la joven a la que buscan. Las autoridades trabajan en la extracción del cuerpo.