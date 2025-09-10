Retoman búsqueda de dos hombres desaparecidos en el Parque Nacional Cajas

Bomberos de Cuenca buscan a dos personas desaparecidas en El Cajas.

Los andinistas Wilson Bustillos, de 67 años y Diego Pacheco, de 35 desaparecieron en el Parque Nacional El Cajas. Bomberos de Cuenca retomaron las labores de búsqueda este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Los hombres se contactaron con sus familiares por última vez alrededor de las 20:00 del domingo 7 de septiembre. Desde entonces se han emprendido labores de búsqueda.

Ambos se extraviaron en el sector de Quitahuayco. Hasta allá se han trasladado bomberos de la ciudad de Cuenca.

Sin embargo, los uniformados han apuntado que las labores de búsqueda se ven complicadas por las condiciones climáticas adversas.

Personal de la Hacienda Prado se ha sumado a la búsqueda, dado que "conoce el sector", detallaron los Bomberos.

Familiares de Bustillos piden a la comunidad sumarse a la búsqueda en el área. Cualquier información respecto al paradero de los dos montañistas puede reportarse a través del Sistema de Seguridad ECU911.