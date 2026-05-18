Don Omar anuncia gira por Estados Unidos y Latinoamérica
Don Omar anunció una nueva gira internacional con conciertos en Estados Unidos y varias ciudades de Latinoamérica.
Don Omar vuelve a encender Latinoamérica con nueva gira internacional
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Actualizado:
18 may 2026 - 17:47
Don Omar confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional que incluirá presentaciones en Estados Unidos y varias ciudades de Latinoamérica.
Bajo el lema “GIRA MUNDIAL DE THE LAST KING”, el artista anunció fechas en países como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Ciudades confirmadas en LATAM
La gira incluirá conciertos en:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
- Bogotá
- Lima
- Santiago
- Buenos Aires
- São Paulo
- Río de Janeiro
La producción promociona el tour como “un show, una leyenda”, destacando los clásicos que marcaron la carrera del intérprete de éxitos como Dale Don Dale, Salió el Sol y Danza Kuduro.
La organización confirmó que las entradas ya se encuentran a la venta en las plataformas oficiales de cada país.
Hasta el momento no se han anunciado fechas en Ecuador.
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