Don Omar anuncia gira por Estados Unidos y Latinoamérica

Don Omar confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional que incluirá presentaciones en Estados Unidos y varias ciudades de Latinoamérica.

Bajo el lema “GIRA MUNDIAL DE THE LAST KING”, el artista anunció fechas en países como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Ciudades confirmadas en LATAM

La gira incluirá conciertos en:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Bogotá

Lima

Santiago

Buenos Aires

São Paulo

Río de Janeiro

La producción promociona el tour como “un show, una leyenda”, destacando los clásicos que marcaron la carrera del intérprete de éxitos como Dale Don Dale, Salió el Sol y Danza Kuduro.

La organización confirmó que las entradas ya se encuentran a la venta en las plataformas oficiales de cada país.

Hasta el momento no se han anunciado fechas en Ecuador.