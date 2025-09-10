Autoridades retiran 40 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en El Oro

En los cantones Machala y Pasaje, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 junto con la Gobernación de El Oro, Fuerzas Armadas y Policía Nacional retiraron dispositivos de videovigilancia no autorizados en el espacio público.

Las unidades técnicas de seguridad identificaron la presencia de diversos equipos de videovigilancia instalados de manera irregular en intersecciones viales, zonas comerciales, parques, sectores residenciales y espacios de alta concentración de personas, por lo que se procedió a su retiro.

La intervención comprendió sectores del área urbana de Machala y Pasaje como: Juan Palomino, Alcides Pesantes, las calles Arízaga y Vela, El Bosque, 14 Oeste, 20 Sur, Buenavista, Manuel Estomba, Ambrosio Guamán, Avenidas Azuay, Yaucarima, General Gallardo, Galo García, Carlos Falquez, ingreso a la ciudad, vía Buenavista, entre otros.

El Director General del ECU 911, Juan Carlos Paladines, destacó que el operativo se cumplió con la presencia del organismo como ente rector de la interoperabilidad de seguridad a nivel nacional.

Para Paladines esta acción cumple el Decreto Ejecutivo No. 214, que regula la instalación, uso y autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, con el fin de garantizar los derechos ciudadanos y fortalecer la seguridad institucional.

El contingente policial y militar en las zonas intervenidas aseguró orden, protección y respeto a los derechos de la ciudadanía durante el operativo.

Tras el operativo se hizo un llamado a los ciudadanos para que, en caso de identificar dispositivos de videovigilancia clandestinos o irregulares, denuncien a través de la línea única de emergencias 9-1-1.